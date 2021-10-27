Top yuvarlama | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Ayakkabı kutusu kapağı

Tuvalet kağıdı ruloları

Kalem yapıştırıcı

Makas

Pamuk top

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla beraber tuvalet kâğıdı rulolarını ikiye bölünüz. Böldüğünüz bu parçaların üzerine 1’den 10’a kadar sırası ile sayıları yazınız ve karmaşık bir şekilde ayakkabı kutusu kapağı içerisine yapıştırınız. Sonrasında çocuğunuzdan pamuk topu sırası ile rulolar içerisinden yuvarlamasını isteyiniz. Dilerseniz daha sonradan bu oyunu sayıların değerlerini büyülterek veya beşer beşer sayma halinde ilerleyen şekilde kullanabilirsiniz.



