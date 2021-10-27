Top yuvarlama | Çocuklar için oyunlar
Bu oyun çocuğunuzun küçük kas motor becerilerini ve dikkat gelişimini destekler. + 5 Yaş
27 Ekim 2021, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Ayakkabı kutusu kapağı
- Tuvalet kağıdı ruloları
- Kalem yapıştırıcı
- Makas
- Pamuk top
NASIL OYNANIR?
Öncelikle çocuğunuzla beraber tuvalet kâğıdı rulolarını ikiye bölünüz. Böldüğünüz bu parçaların üzerine 1’den 10’a kadar sırası ile sayıları yazınız ve karmaşık bir şekilde ayakkabı kutusu kapağı içerisine yapıştırınız. Sonrasında çocuğunuzdan pamuk topu sırası ile rulolar içerisinden yuvarlamasını isteyiniz. Dilerseniz daha sonradan bu oyunu sayıların değerlerini büyülterek veya beşer beşer sayma halinde ilerleyen şekilde kullanabilirsiniz.
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