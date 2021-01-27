Yemek Topalak tarifi: Topalak nasıl yapılır?

Topalak tarifi: Topalak nasıl yapılır?

Yemek

Topalak tarifi: Topalak nasıl yapılır?

Uşak mutfağından gelen topalak tarifi sofralarınızı lezzetlendirecek enfes bir lezzet. Yöresel lezzet düşkünleri topalak nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve tam bir şifa deposu olan topalak tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

27 Ocak 2021, Çarşamba 12:53 Son Güncelleme:
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Uşak yöresine ait enfes bir lezzet lan topalak tarifi oldukça sağlıklı bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için topalak tarifi arıyor ya da topalak nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Topalak tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Topalak tarifi

Topalak malzemeleri

Hamuru için:

  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 çay bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Pişirmek için:

  • 1 adet kuru soğan
  • 5 su bardağı et suyu
  • 50 gram tereyağı

Servis için:

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Topalak yapılışı

Bulgur, tuz, karabiber ve yumurtanın beyazını bir kasede karıştırın. Elinizi ıslatıp hazırladığınız harçtan minik top köfteler hazırlayın. Köfteleri hafifçe unladığınız tepside yuvarlayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Tereyağını tencerede kızdırıp soğanları yağda kavurun. Et suyunu ve tuzu ekleyip kaynatın. Kaynayınca köfteleri de ilave edin. Yumuşayana kadar pişirdiğiniz köfteleri kaselere bölüştürüp limon suyu ile servis edin.

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