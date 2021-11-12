Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı seferlerine düzenleme

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattımızda 14 Kasım Pazar gününden 22 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek olan hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz Mescid-i Selam-Şehitlik istasyonları arasında normal tarife ile Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında ise 16 dakika aralıklarla yapılacaktır" bilgisi verildi. Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında tramvay seferlerine ek olarak ayrıca ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği belirtilen açıklamada, "Çalışma süresince vermiş olduğumuz rahatsızlık nedeniyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

AA