Topladıkları mantarları yiyen 4 kişi zehirlendi

Şenpazar ilçesine bağlı Dağlı köyünde ikamet eden bir aile, ormanlık alandan topladığı mantarları akşam eve gelince pişirerek yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye müracaat eden ailenin yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Cide Devlet Hastanesinde ilk müdahalelere yapılan Halime Gülşen (66), Mevlüt Çelik (54) ve Sevim Çelik (48), Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada mideleri yıkanan ve tedavi altına alınan aileden durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mevlüt Çelik, Ankara’ya ileri tetkik ve tedavi için sevk idildi.

Ayrıca Şenpazar ilçesine bağlı Aybasan köyünde ikamet eden Gülizar Aysan (63), ormanlık alandan topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan Gülizar Aysan, Cide Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılarak Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

İHA