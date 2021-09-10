Topları dizelim

Malzemeler:

Küçük renkli

toplar, 5 adet pet şişe

kapağı, renkli keçeli

kalemler, cımbız veya

küçük maşa, A4 kâğıdı,

kavanoz ve makas Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak bir kırtasiyeden de alabileceğiniz minik renkli topları bir sepete veya bir kavanoza koyunuz. Çocuğunuzla birlikte A4 kâğıdını birkaç tane ince uzun dikdörtgen şeklinde kesiniz. Kestiğiniz bu parçalara üst üste olacak şekilde beşer tane çemberler çiziniz. Bu çizdiğiniz çemberlerin içini küçük renkli topların farklı renklerinde boyayınız. Bir masaya 5 adet pet şişe kapağını diziniz. Daha sonrasında çocuğunuza tek tek kâğıt parçalarını vererek, çocuğunuzdan kâğıttaki dairelerin renklerinin sırası ile kapaklara küçük renkli topları cımbız yardımı ile dizmesini isteyiniz.



