Topları dizelim
Bu oyunu oynarken hem çocuğunuzla çok eğleneceksiniz hem de çocuğunuzun renkleri eşleştirmesi bilişsel gelişimine katkı sağlayacaktır.
10 Eylül 2021, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler:
Küçük renkli
toplar, 5 adet pet şişe
kapağı, renkli keçeli
kalemler, cımbız veya
küçük maşa, A4 kâğıdı,
kavanoz ve makas Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
İlk olarak bir kırtasiyeden de alabileceğiniz minik renkli topları bir sepete veya bir kavanoza koyunuz. Çocuğunuzla birlikte A4 kâğıdını birkaç tane ince uzun dikdörtgen şeklinde kesiniz. Kestiğiniz bu parçalara üst üste olacak şekilde beşer tane çemberler çiziniz. Bu çizdiğiniz çemberlerin içini küçük renkli topların farklı renklerinde boyayınız. Bir masaya 5 adet pet şişe kapağını diziniz. Daha sonrasında çocuğunuza tek tek kâğıt parçalarını vererek, çocuğunuzdan kâğıttaki dairelerin renklerinin sırası ile kapaklara küçük renkli topları cımbız yardımı ile dizmesini isteyiniz.
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