Topları karşıya geçir (Oyun)
Bu oyun çocuklarınızın el göz koordinasyonu geliştirmelerine ve nefeslerini kontrol etmelerine yardımcı olmaktadır.
13 Temmuz 2021, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Karton bardak, pipet, küçük toplar/ Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Karton bardakları karşılıklı ve eşit olacak şekilde yerleştirin. Bir taraftaki bardakların üstüne topları koyun. Ardından pipeti üfleyerek topları düşürmeden diğer tarafa geçirmeye çalışın. Bu oyun çocuklarınızın el göz koordinasyonu geliştirmelerine ve nefeslerini kontrol etmelerine yardımcı olmaktadır.