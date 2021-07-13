Topları karşıya geçir (Oyun)

MALZEMELER

Karton bardak, pipet, küçük toplar/ Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Karton bardakları karşılıklı ve eşit olacak şekilde yerleştirin. Bir taraftaki bardakların üstüne topları koyun. Ardından pipeti üfleyerek topları düşürmeden diğer tarafa geçirmeye çalışın. Bu oyun çocuklarınızın el göz koordinasyonu geliştirmelerine ve nefeslerini kontrol etmelerine yardımcı olmaktadır.