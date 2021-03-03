Çocukluk Topları sepete denk getir (Oyun)

Topları sepete denk getir (Oyun)

Çocukluk

Topları sepete denk getir (Oyun)

Bu oyun çocuğunuzun küçük kas motor becerilerini ve dikkat gelişimini destekleyip, alanı ve nesneyi kullanma koordinasyonunu ve becerisini de geliştirir.

03 Mart 2021, Çarşamba 14:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Su havuzu topları ve oyuncu sayısı kadar sepet / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bu oyun iki veya daha fazla kişi ile oynanabilir. Oyuncuların hepsi yuvarlak oluşturacak şekilde yere uzanır. Oyuncuların ayaklarının birleştiği noktaya bütün su havuzu topları konulur. Her yerde uzanan oyuncunun kafasının arkasına sepet yerleştirilir. Bir hakem belirlenir ve hakem kronometre ile süre tutar. Hakem düdüğünü üflediği an süre başlar. Hakemin belirlediği süre içerisinde ayağıyla en çok topu alıp sepetine atan oyunu kazanır!


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