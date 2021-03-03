Topları sepete denk getir (Oyun)

MALZEMELER

Su havuzu topları ve oyuncu sayısı kadar sepet / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bu oyun iki veya daha fazla kişi ile oynanabilir. Oyuncuların hepsi yuvarlak oluşturacak şekilde yere uzanır. Oyuncuların ayaklarının birleştiği noktaya bütün su havuzu topları konulur. Her yerde uzanan oyuncunun kafasının arkasına sepet yerleştirilir. Bir hakem belirlenir ve hakem kronometre ile süre tutar. Hakem düdüğünü üflediği an süre başlar. Hakemin belirlediği süre içerisinde ayağıyla en çok topu alıp sepetine atan oyunu kazanır!







