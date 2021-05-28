Etkinlik Rehberi Topları taşıma oyunu

Topları taşıma oyunu

Etkinlik Rehberi

Topları taşıma oyunu

Bu oyun hem motor koordinasyon gelişimi hem de renk eşleştirme için oldukça yararlı!

28 Mayıs 2021, Cuma 11:41 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

2 farklı renk top, topların renginde 2 fon kartonu, bant, mini sandalye/tabure

NASIL OYNANIR? Yere yeşil ve sarı fon kartonlarından 2 adet kare yapıp sabit durmaları için bantlayın (renk tercihi size kalmış.) Sandalyeyi iki karenin ortasına ve biraz gerisine yerleştirin. Yeşil topu sarı kareye, sarı topu yeşil kareye koyun. Çocuğunuzdan sandalyeye oturmasını ve yalnızca ayaklarını kullanarak topları düşürmeden doğru kareye taşımasını isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Evdeki malzemelerle yaratıcı fikirler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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