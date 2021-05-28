Topları taşıma oyunu

MALZEMELER

2 farklı renk top, topların renginde 2 fon kartonu, bant, mini sandalye/tabure

NASIL OYNANIR? Yere yeşil ve sarı fon kartonlarından 2 adet kare yapıp sabit durmaları için bantlayın (renk tercihi size kalmış.) Sandalyeyi iki karenin ortasına ve biraz gerisine yerleştirin. Yeşil topu sarı kareye, sarı topu yeşil kareye koyun. Çocuğunuzdan sandalyeye oturmasını ve yalnızca ayaklarını kullanarak topları düşürmeden doğru kareye taşımasını isteyin.