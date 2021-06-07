Toplu arı ölümleri endişe verdi! Bulaşıcı hastalık...

NTV'de yer alan habere göre, küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörünün yanı sıra, arılar şimdi de mantar hastalığı sebebiyle ölüyor. Ülkedeki arılar arasında yayılan AFB hastalığı endişeye yol açtı.

Topluca ölüyorlar: Güney Afrika'da arılar arasında yeni hastalık ABD'den taşınan bir mantar türü sebebiyle 2009'dan beri ülkedeki arıların üçte birinin öldüğü belirtiliyor. Güney Afrikalı uzmanlar, bu hastalığın kovanlardaki peteklerin şeklini ve rengini değiştirdiğini söylüyor.

Bilim insanları arıların yokluğunda dünyadaki canlı türlerinin büyük bölümünün yok olacağı uyarısında bulunuyor.



