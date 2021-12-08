'Toplu balık ölümü olmadı' Çalışmalar iki gün sürdü

Kasım ayının son günlerinde İstanbul ve çevre illerde etkisini hissettiren güney yönlü rüzgâr 4 kişinin ölümüne neden olurken büyük maddi hasara yol açmıştı. Okulların tatil edilmesine neden olan saatte 130 km esen lodosun İstanbul Boğazı’nda oluşturabileceği olağandışı oşinografik özellikleri araştırmak üzere İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü uzmanları TUBITAK projesi kapsamında bilimsel bir sefere çıktı. Lodosun etkisini yitirdiği 1-2 Aralık günlerinde yapılan bilim seferi Türkiye’nin en büyük ve donanımlı bilimsel araştırma gemisi R/V Alemdar II ile gerçekleşti.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Bilim seferinin ana konusu lodosla birlikte Marmara Denizi’nin sularının kuzeye yığılmasıyla gelişen orkoz akıntısı oldu. Olağandışı su yükselmesi sonucu İstanbul Boğazı’nın akıntı rejimini değiştiren orkoz, Boğazda çift yönlü deniz trafiği kapatmıştı. Prof. Dr. Cem Gazioğlu, şu bilgileri verdi: “Orkoz bu coğrafyada her zaman vardı, var olacak. Son fırtınada beklediğimiz gibi çok olumsuz bir etki yaratmadı ama etkilerini araştırmak için bu seferi gerçekleştirdik. Eski denizcilerin bile dillerinden düşmeyen orkozu bilim gemimiz R/V Alemdar II ile araştırdık. Orkoz su kolonunda dikey karışımlara ya da balıkların topluca yüzeye vurmasına neden olur. Lodos sonrasında herhangi bir tehlike ya da olumsuzluk sezersek önlememiz gerekiyordu. İki gün süren çalışmada toplu balık ölümü ya da başka olumsuzluklara rastlanmadı."



