Türkiye Toplu intihar eden 4 genç ölmeden önce veda videosu çekmiş

Toplu intihar eden 4 genç ölmeden önce veda videosu çekmiş

Türkiye

Toplu intihar eden 4 genç ölmeden önce veda videosu çekmiş

Manisa'da 20'li yaşlarda 4 gencin yan yana ölü halde bulunması olayında detaylar ortaya çıkıyor. Gençlerin boynu kırılarak ölen Ümit Zangal'ın ardından toplu halde intihar ettikleri belirlendi. Gençlerin ölmeden kısa süre önce 'Öbür tarafta görüşürüz' dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

02 Şubat 2021, Salı 16:14 Son Güncelleme:
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Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı. 



Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor. Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşyor.

Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi. 

Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.

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