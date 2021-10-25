Toplu para yatırarak emekli olmak için son 1 hafta

Başvuru, sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapılıyor.

MAAŞ ALABİLME FIRSATI

Yasanın Bağkur’luya sağladığı birinci faydaya göre; prim borcunu ödemek istemeyenlerin borçlu oldukları dönem donduruluyor yani borç gözükmüyor, siliniyor. Bu kişilerin başvuruda bulunması gerekmiyor. İkincisi ise daha önce dondurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek (canlandırmak) isteyenleri kapsıyor. Borcunu ödeyecek olan bu kişilerin büyük indirim imkanı sağlayan yapılandırma için başvurmaları gerekiyor. Emeklilik dilekçesini verip hemen maaş alabilme imkanları doğuyor.

TAKSİT DÖNEMİNİ KAÇIRMA!

Borç ödemesi, borçlu olunan yılın primine göre yapılacak. Sadece borcun anaparasına yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenecek. Bu yolla yüzde 60-70 arası avantaj sağlanacak. Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım’a kadar yapabilecek. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021’de bitecek. İlk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek. Bu arada başvurusu 30 Eylül’de sona eren diğer mükellefler için ilk taksit dönemi ise 1 Kasım’da bitiyor. Kaçırmayın.