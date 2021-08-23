“Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir, kimlere verilir, nasıl hesaplanır?” soruları 23 Ağustos Pazartesi günü sona eren 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ardından araştırılmaya başlandı. Memur ve emekli memur maaşlarına yapılan zamla birlikte, yılda 4 defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesine de zam geldi. Peki, toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir, kimlere verilir, nasıl hesaplanır?

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından 135 TL’den 400 TL’ye yükseldi.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR, NASIL HESAPLANIR?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde şu şekilde yer almaktadır: “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”

Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.