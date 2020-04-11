Türkiye Toplu taşıma araçları çalışacak mı? Bakan Soylu açıkladı

Toplu taşıma araçları çalışacak mı? Bakan Soylu açıkladı

Türkiye

Toplu taşıma araçları çalışacak mı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, çok merak edilen ulaşım konusuna açıklık getirdi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 00:14 Son Güncelleme:
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Hafta sonu çalışanlar veya acil durum halinde bir yere gidecek olanlar hafta sonu toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında bu konu ile ilgili soruya yanıt verdi. İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta toplu ulaşım araçlarının çalışıp çalışmayacağı ile ilgili soruya "Toplu taşıma araçları yok. Dikkat ederseniz işine gitmek zorunda olanlarla ilgili kısıtı koyduk." ifadelerini kullandı.


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