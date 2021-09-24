Ekonomi Toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni bilet fiyatları

Toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni bilet fiyatları

Ekonomi

Toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni bilet fiyatları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

24 Eylül 2021, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
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Kayseri’de ulaşıma gider artışı dikkate alınarak zam yapıldı. Şehir içi toplu ulaşımında 25 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti: "Kontaksız tam bilet 3.60 TL, kontaksız indirimli bilet 1.90 TL, abonman tam (aylık 140 biniş) 185 TL, abonman indirimli (aylık 140 biniş) 90 TL, kontaksız öğretmen: 3.20 TL, erken ulaşım tarifesi kontaksız tam 3 TL, erken ulaşım tarifesi kontaksız İndirimli 1.60 TL, erken ulaşım tarifesi kontaksız öğretmen 2.65 TL, aktarmalı hat kontaksız tam 3 TL, aktarmalı hat kontaksız indirimli 1.60 TL, aktarmalı hat öğretmen 2.65 TL, uzun hat kontaksız tam 3.60 TL, uzun hat kontaksız indirimli 1.90 TL, uzun hat kontaksız öğretmen 3.20 TL, kontaksız KAYBİS tam kart 3.60 TL ve kontaksız KAYBİS öğrenci kart: 1.90 TL."

DHA

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