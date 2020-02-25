Toplu taşıma ücretsiz oldu

1 Mart’tan itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüslerin ücretsiz olacağı duyuruldu. Planın 2018 yılından beri masada olduğu belirtilirken bu kararla birlikte ülkede özel araç kullanımının önemli oranda düşürülmesi hedefleniyor.

Hükümet Sözcüsü Dany Frank, "Artık kimsenin bilet almaya ihtiyacı kalmayacak sadece kontrol esnasında geçerli bir kimlik göstermeleri gerekecek" dedi.

Xavier Bettel liderliğindeki koalisyon hükümeti yıllık 41 milyon avroya mal olacak bu uygulama ile trafiği rahatlatmayı ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyor.

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın başkenti olan Lüksemburg şehri kıtanın en yoğun trafiklerinden birine sahip.

Nüfusu 110 bin olmasına rağmen çalışmak için şehre her gün 400 bin kişi geliyor. 2 bin 500 kilometrekare civarında yüz ölçümüne sahip ülkenin toplam nüfusu da 600 bin olmasına rağmen her gün 200 bin kişi Fransa, Belçika ve Almanya gibi komşu ülkelerden çalışmak için Lüksemburg'a seyahat ediyor.

Bu konuda yapılan bir çalışma 2016 yılında sürücülerin trafik sıkışıklığı nedeniyle ortalama 33 saat kaybettiklerini ortaya koydu. 20 yaşın altındakiler için toplu taşıma geçen yazdan itibaren ücretsiz hale getirilmişti.