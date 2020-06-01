Toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdı. Bakanlık, 81 il valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na konu hakkında yeni bir genelge gönderdi.

'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelgeye göre şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.











