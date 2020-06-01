Türkiye Toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye

Toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması ise yasaklandı.

01 Haziran 2020, Pazartesi 19:40 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdı. Bakanlık, 81 il valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na konu hakkında yeni bir genelge gönderdi.

'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelgeye göre şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.


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