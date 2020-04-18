Toplu ulaşımda corona virüs yoğunluğu

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu ulaşımda sefer sayılarının azaltılmasının ardından araçlarda yoğunluk yaşadı.

Sabah saatlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edemeden yolculuk yapan vatandaşlar arasında ‘ne zaman düzelecek bu’ ve ’4 yıl kaldı sabret’ konuşmaları oldu.

Metrobüs hattında yoğunluk

Bugün sabah saat 08:00'da Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı'nda yine yoğunluk yaşandı. İşe gitmek zorunda kalan İstanbullu, sosyal mesafenin uyulmadığı yolculukta zor anlar yaşadı. O anlar vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya paylaşıldı.

@kerem02468 isimli sosyal medya kullanıcı metrobüs yolculuğunu paylaştıktan sonra şöyle dedi: "Her nobete giderken metrobuste ayni şeyler. Çok mu zor bunu düzeltmek? @ibbBeyazmasa @iettdestek araç kodu da m4578 plakayı da inince yazarım ama hiçbir şey değişmeyecek tabi." "Her durakta kalabalık artıyor. Bravo cidden. Her gün yazılmasına rağmen insanları mağdur ediyorsunuz. @ibbBeyazmasa @iettdestek @ekrem_imamoglu





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