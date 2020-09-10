Toplu ulaşımda kurallar değişti, sıra mesai saatlerinde

Toplu taşımadaki en büyük sıkıntının sabah ve akşam saatlerindeki doluluk oranları olduğunu belirten İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “İl Hıfzıssıhha kurumunun normalleşme öncesi aldığı karar tekrarlanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında gözden kaçan bir nokta var. Sayın Erdoğan, sadece ayakta yolcu demedi, esnek ve kademeli çalışmaya geçilmesini dile getirdi. Bunu yapacak olan özel sektör. İstanbul’da çalışan kesimin büyük bölümü özel sektörde hizmet veriyor. Mesai kademelendirme olmazsa, artan yolculuklar için yeni bir metrobüs hattı kurup, toplu ulaşım araçlarını iki katına çıkartmanız gerekir” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelge kapsamında, yeni tip corona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınması 81 ilde yasaklandı. Bu genelgeye göre, halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağına dair karar il hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

İstanbul, Ankara, Konya’nın da aralarında bulunduğu bazı illerde il hıfzıssıhha kurulları yeni kararlar açıkladı. İstanbul’da raylı sistem araçlar koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alabilecek. Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu taşıyabilecek.

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak. Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü kolluk kuvvetlerine durumu bildirecek. Ankara’da da benzer kararlara imza atıldı.

Ankara ve İstanbul için karar

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu da raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi. Toplu ulaşım araçlarında yolcu sınırlandırmasına yönelik karar sonrası İstanbul’da toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan yüzde 60’lık kesimin işlerine nasıl gideceği merak konusu oldu.

İlk gün yapılan denetimlerde fazla yolcu alan araçların şoförlerine ceza kesildi, duraklarda boş otobüs veya minibüs bekleyen İstanbullular ise sefer sayılarının arttırılmasını istedi. Günde ortalama 4.5 milyon İstanbullu’nun otobüs ve metrobüsü kullandığı dikkate alındığında ne araç ne de yolların bu kapasiteyi güzenli mesafeyle karşılaması mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek.

Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak” dendi. İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer iller yeni tedbirlerle güne başladı. Özellikle İstanbul’da toplu ulaşım araçlarındaki manzara dün sabah da değişmedi. Aydın Köroğlu “Hastalık var diyorlar ama hep kalabalıkta gidiyoruz. İnsanlar hep iç içe. Seferler arttırılmalı” dedi. Toplu taşımadaki en büyük sıkıntının sabah ve akşam saatlerindeki doluluk oranları olduğunu belirten İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise esnek çalışmaya dikkat çekerken, “İl Hıfzıssıhha kurumunun normelleşme öncesi aldığı karar tekrarlanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında gözden kaçan bir nokta var. Sayın Erdoğan, sadece ayakta yolcu demedi, esnek ve kademeli çalışmaya geçilmesini dile getirdi. Bunu yapacak olan özel sektör. İstanbul’da çalışan kesimin büyük bölümü özel sektörde hizmet veriyor. Mesai kademelendirme olmazsa, artan yolculuklar için yeni bir metrobüs hattı kurup, toplu ulaşım araçlarını iki katına çıkartmanız gerekir. Pandemi bitene kadar atıl duran servis araçları ile turizm otobüsleri de devreye alınabilir” dedi.

Mert İnan- Milliyet