Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına noktayı liseliler koyacak!

Yetişkinlerin yapamadığını yapıyoruz: Şiddete Nokta Koy projesi ile okulları dolaşıyor, milenyum kuşağının yapabileceklerini anlatıyoruz; 3 binden fazla öğrenciye ulaştık; aramıza gönüllüleri de katıp, onları eğitip onların da farklı okullara gitmesini sağlıyor, her geçen gün piramidimizi büyütüyoruz.

1 Mart Cuma günü ise, Kolektif House'da daha fazla genci bir araya getirerek fark yaratmaya devam edeceğiz: gençlere yönelik 'Nokta Koy Zirvesi''ni gerçekleştiriyoruz.

Bu yılki temamız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. 300 katılımcının yer alacağı zirveye Birleşmiş Milletler Global Compact, TÜSİAD gibi etkili düşünce ve uygulama platformları, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil gibi bu konuda açık bir duruş sergileyenler, Ayata kardeşler gibi hukuk alanını kadın adına irdeleyenler, futbolcu Jessica O’Rourke, emekli polis Nuray Toprak gibi kadınların farklı mesleklerde olabileceğini gösterenler, Unilever, Eczacıbaşı, Boyner Grup, Genç Hayat, AVON veya Koç Holding gibi işverenin konuya pozitif etkisini gösterenler, Efsun Sertoğlu ve İlksen Gürsoy gibi insanın kendisini anlamasını sağlayanlar, Melisa Soran gibi toplumsal cinsiyetin temellerine inerek fark yaratmaya çalışanlar, Kadınsız Toplantılar, AÇEV ve Yanındayız gibi erkeğin rolünü üstlenenler, Diloy Gülün, Türken Derya, Serhan Arslan, Film Mor ve Woman TV gibi medyanın da toplumsal cinsiyet eşitliğinde etkin olabileceğini gösterenler zirvede paylaşımlarda bulunacaklar.

Bunun yanında zirvede atölyeler var: 'Forum Tiyatrosu'nda öğrencilerin yazdığı kısa bir oyun sahnelenecek ve seyircilerin sahneyi tekrar canlandırmaları istenecek, 'Kurtarılmış Metin' atölyesinde cinsiyetçi metinler temizlenecek 'Yaşayan Kitap' çalıştayında İlksen Gürsoy deneyimlerini paylaşırken, 'Cinsiyetçilikten Arınma' çalıştayında ise Efsun Sertoğlu gençlerle atölyeler gerçekleştirecek.

Biz, milenyumlar, konuşmalardan, istatistiklerden bıktık! Biz, bir fark yaratabileceksek fark yaratanları dinleyip, işe yarar pratik projeleri görüp destek olabileceğimiz alanları öğrenmek istiyoruz. Zirvenin en önemli hedeflerinden biri gençleri ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ üzerinde çalışan etkili projelerle buluşturarak işbirliği yaratmaktır. Bu yüzden de, konferansın öğle arasında networking amaçlı gelen ve bir mini fuar alanı yaratacak olan STK'lar Sen De Anlat, ISS, ActiFit, Kızlar Sahada, Açev, B-Fit, KADER ve Şiddete Nokta Koy projeleri için destek arayacak ve kendilerini tanıtacaklar.

Evet, sadece 15, 16, 17 yaşındayız; ama toplumsal cinsiyet ayrımcılığının belirginleşmeye başladığı dönem tam da bu yaşlar; biz de buna nokta koymaya adayız!



