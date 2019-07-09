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Toprağın altında kalan köpeği zabıta kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin kaçak döküm sırasında toprak altında kalan köpeği kurtarma anları, saniye saniye kaydedildi

09 Temmuz 2019, Salı 15:42 Son Güncelleme:
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Toprağın altında kalan köpeği zabıta kurtardı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çorlu'da kaçak döküm yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Ekipler alanda döküm yapan kamyona müdahale ettikleri sırada toprağın altında kalan köpeği fark etti.

Zabıta personeli Murat Aras toprağın altında kalan köpeği kurtarmak için hemen müdahale etti. Aras elleri ile toprağı eşerek köpeği toprağın altından kurtardı.

Görüntüler, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

DHA


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