Toprak Mahsulleri Ofisi'nden un arzına yönelik açıklama geldi. Söz konusu açıklamada herhangi bir endişeye gerek olmadığı ifade edilirken spekülatif haberlere de itibar edilmesi gerektiği belirtildi.

TMO tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmiştir.



