Toprak Razgatlıoğlu bir ilki yaşayacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Japonya'da düzenlenecek Dünya Dayanıklılık Şampiyonası finalinde yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak, 42'ncisi Japonya'da düzenlenecek organizasyonun final ayağı Suzuka 8 saat yarışında piste çıkacak ilk Türk sporcu unvanını elde edecek.

Kawasaki Fabrika Takımı'nın sporcusu Toprak'ın Suzuka Pisti'ndeki yarışta takım arkadaşları İngiliz pilotlar Jonathan Rea ve Leon Haslam olacak.

TESTLERE KATILACAK

Milli sporcu, 24-25 Temmuz tarihlerinde Kawasaki ZX-10RR motosikletiyle testlere katılacak. Toprak, 26 Temmuz Cuma günü ise gerçekleştirilecek sıralama yarışlarında piste çıkacak. 27 Temmuz Cumartesi günü serbest antrenmanların ardından, 28 Temmuz Pazar günü TSİ 05.30'da 8 saatlik Suzuka yarışı start alacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Suzuka 8 saat yarışının kendisi için bir rüya olduğunu belirterek, "Bu benim hayalimdeki takım. Her zaman hazırım. Suzuka 8 saat hayranı olmama rağmen, ilk defa dayanıklılık yarışına çıkacağım. Jonathan Rea ve Leon Haslam ile aynı takımda olduğum için çok şanslıyım. WSBK ile en büyük fark, lastiklerin Bridgestone olmasıdır." diye konuştu.

AA