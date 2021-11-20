Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya’da elde ettiği başarının ardından Türkiye’de merak edilen bir isim haline geldi. Babası dublör olan Toprak Razgatlıoğlu’nun biyografisini ve hakkında merak edilenleri bir araya getirdik…

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu Wheelie Arif anlamına gelen ‘Tek Teker Arif’ olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.

Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleşen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayata veda etti. Babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya 5 yaşındayken başlayan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

16 yaşında İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışını 5 Ekim 2014’te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu.

2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı oldu.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.