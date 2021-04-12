Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’nun yeniden yapılan Kovid-19 PCR testinin de pozitif çıktığı, 13 Nisan Salı günü tekrar test yapılacak milli sporcunun İspanya’da karantinada olduğu belirtildi.

Milli sporcu, 12-13 Nisan tarihlerinde Aragon Pisti'ndeki resmi sezon testinde yer alamayacak.

AA



