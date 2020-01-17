Tüm maaşını harcamadan da şık olabilirsin. İngiliz perakende markası Topshop, lüks marka Bottega Veneta tarafından 590 sterline (4 bin 516 lira) satılan topuklu terliklerin benzerini piyasaya sürdü. Topshop'ın terlikleri, fiyat etiketi dışında Bottega Veneta'nın neredeyse aynısı. Topshop ise terliklerini 65 sterline (497 lira) satışa sundu. Her iki markanın da terliği aynı renk tonunda, burnu küt kesimli ve topuk yüksekliği de aynı.

Bottega Veneta

Bottega Veneta'nın terlikleri, Rihanna'dan Kourtney Kardashian'a kadar birçok ünlünün tercihi oldu. Topshop, terlikleri daha geniş bir renk yelpazesinde sundu.



