Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan göletin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi ve tatil imkanları sunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yüksekliğinde, çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Otellerde neredeyse yer yok

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'ndaki tesiste konakladı. Yaylanın kış aylarında bol miktarda kar yağışı alması nedeniyle hayata geçirilen teleferik ve kayak pisti sayesinde bölgeye gelen vatandaşlar, yaklaşık 300 metrelik alanda kayak yapıyor. Tesis yetkilileri, hafta sonu tatili nedeniyle otelde doluluğun yüzde 90 olduğunu kaydetti.



