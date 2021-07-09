Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.