Torba kanun Meclis'e sunuldu! Asgari ücretten az olamayacak...
18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu
09 Temmuz 2021, Cuma 13:46 Son Güncelleme:
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Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.
Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.
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