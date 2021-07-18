Ekonomi Torba teklif Meclis'ten geçti! Flaş asgari ücret detayı

Torba teklif Meclis'ten geçti! Flaş asgari ücret detayı

Ekonomi

Torba teklif Meclis'ten geçti! Flaş asgari ücret detayı

Ekonomik düzenlemelerin de içinde olduğu torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşverene sektör ayırımı yapılmadan ayda 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

18 Temmuz 2021, Pazar 08:46 Son Güncelleme:
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Ekonomik düzenlemelerin de içinde olduğu torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşverene sektör ayırımı yapılmadan ayda 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TRTHaber'de yer verilen detaylara göre, düzenlemeyle terörle mücadele kapsamında ek gözaltı ve kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

ÇEK CEZALARI ERTELENDİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum atama yetkisi de 3 yıl daha devam edecek. Yasayla çek cezaları 30 Haziran 2022'ye kadar ertelendi.

Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar da bir yıl ertelendi.

DESTEK DEVAM EDECEK

Düzenlemeye göre, işverene 75 liralık asgari ücret desteği 2021 yılı boyunca devam edecek. Güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında olmayacak.

Gümrük personeli için Emniyet ve Jandarma'daki ödül sistemine benzer uygulama getirilecek.

Salgın nedeniyle ertelenen kooperatif genel kurullarının ekim ayı sonuna kadar yapılabilmesi sağlanacak.

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