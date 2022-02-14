Türkiye 'Torbacı' operasyonunda çok sayıda kişi tutuklandı

'Torbacı' operasyonunda çok sayıda kişi tutuklandı

Türkiye

'Torbacı' operasyonunda çok sayıda kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartları sağlanarak serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA (İHA)

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