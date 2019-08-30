Torbacıdan pişkin sözler: Şimdilik bu kadar devamı haftaya!

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu hap satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese giden polis burada 4 şahsı yakalayıp çevrede yaptığı aramada da bir dükkanın kepenginin alt tarafına saklanmış halde 33 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis yakaladığı 5 zanlıyı emniyete götürüp uyuşturucu ticaretinden işlem yaptı.

'ÇEK DAYI ÇEK! ALEM YAKIŞIKLI GÖRSÜN'

Zanlılar ifadelerinde hapların kendilerinin olduğunu kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardandan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek dayı çek alem yakışıklı görsün" diye bağırması dikkat çekti.

Aynı zanlı adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürülürken de "Şimdilik bu kadar devamı haftaya" dedi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA (İHA)