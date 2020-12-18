Torbada zıp zıp oyunu nasıl oynanır?
Bu bol rekabet ve heyecan içeren oyunda çocuğunuz çok keyif alacaktır. Çocuğunuz torba içerisinde dengede kalmaya çalışırken hem zıplayarak hem de eğilerek topları toplamaya çalışması onun vücut koordinesini oldukça geliştirecektir.
18 Aralık 2020, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yaş: 3-5
Malzemeler:
8 tane pipet,
tenis topu,
cetvel, makas,
koli bandı,
kalem
Nasıl oynanır?
Çocuğunuzla birlikte torbaların içerisine girin. Tenis topları yerde olsun. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 saniye boyunca torbanın içerisinde zıplayarak torbanıza yerde olan topları doldurmaya çalışın. Süre bittiğinde ve şarkı durduğunda torbasında en çok top olan kazanır!
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