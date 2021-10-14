Torbadaki döngü deneyi | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için torbadaki döngü deneyi çocuğunuzun neden sonuç ilişkisi kurmasına yardım eder.

MALZEMELER:

Su, mavi gıda boyası, kilitli buzdolabı poşeti, CD Kalemi, bant

NASIL OYNANIR?

Kilitli buzdolabı poşetinin bir köşesine güneş, diğer köşesine ise bulut çizin ve az bir miktar su koyup mavi gıda boyası ile karıştırın. Daha sonra poşetinizin ağzını kilitleyin ve bant yardımı ile torbayı güneş alan bir cama sabitleyin. Güneş geldikçe içerisindeki su buharlaşacak ancak torbanızın ağzı kapalı olduğu için buharlaşan damlalar yağmur olup geri damlayacaklardır.