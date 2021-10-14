Torbadaki döngü deneyi | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için oynanan torbadaki döngü deneyi ile birlikte çocuğunuz doğa olaylarını keşfederek anlamlandıracak, aynı zamanda da neden-sonuç ilişkisi kurabilmeyi öğrenecektir.
14 Ekim 2021, Perşembe 14:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için torbadaki döngü deneyi çocuğunuzun neden sonuç ilişkisi kurmasına yardım eder.
MALZEMELER:
Su, mavi gıda boyası, kilitli buzdolabı poşeti, CD Kalemi, bant
NASIL OYNANIR?
Kilitli buzdolabı poşetinin bir köşesine güneş, diğer köşesine ise bulut çizin ve az bir miktar su koyup mavi gıda boyası ile karıştırın. Daha sonra poşetinizin ağzını kilitleyin ve bant yardımı ile torbayı güneş alan bir cama sabitleyin. Güneş geldikçe içerisindeki su buharlaşacak ancak torbanızın ağzı kapalı olduğu için buharlaşan damlalar yağmur olup geri damlayacaklardır.
BUNLARI DA OKUYUN