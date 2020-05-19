Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği üzere 6 türbinden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda devreye alındı. Törenin sonlarına doğru toplu bir fotoğraf vermek isteyen projenin başarılı ekibi birbirine fazla yakın durunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uyarıldı.

"Fiziki mesafeye dikkat edelim" sözleriyle sosyal mesafeye dikkat çeken Erdoğan, "Kol kola dirsek dirseğe yok. Çok yakınsınız. Maskesi olmayan arkadaşlarımıza da maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki, milletimizden tedbir isteyelim. Maske, mesafe, temizlik... Bu 3 şey çok önemli. diyerek protokolü uyardı.







