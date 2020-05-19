Türkiye Törende Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Törende Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Türkiye

Törende Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GAP projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı Hidproelektik Santrali'nin alt tribününden ilk hizmete alınırken törende sosyal mesafe kurallarına uymayanları tek tek uyardı.

19 Mayıs 2020, Salı 17:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği üzere 6 türbinden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda devreye alındı. Törenin sonlarına doğru toplu bir fotoğraf vermek isteyen projenin başarılı ekibi birbirine fazla yakın durunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uyarıldı.

"Fiziki mesafeye dikkat edelim" sözleriyle sosyal mesafeye dikkat çeken Erdoğan, "Kol kola dirsek dirseğe yok. Çok yakınsınız. Maskesi olmayan arkadaşlarımıza da maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki, milletimizden tedbir isteyelim. Maske, mesafe, temizlik... Bu 3 şey çok önemli. diyerek protokolü uyardı.


İlgili Haberler
Bakan Koca'dan 19.19 paylaşımı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Katlanan cirosuyla “Getir”
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
O şehri salgın bile durduramadı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan 19.19 paylaşımı