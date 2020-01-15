Törende neler konuşuldu?

Törene 'Afili Aşk' damgası

Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni önceki akşam Swissotel’de yapıldı. Geceyi Pınar Altuğ, Saba Tümer ve Deniz Akkaya sundu. Törende şıklık yarışı yaşandı. Kanal D’de Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul’un başrolü paylaştığı ‘Afili Aşk’ 3 ödül birden aldı.

‘Afili Aşk’, ‘En İyi TV Romantik Komedi Dizisi’ seçildi. Burcu Özberk, ‘En İyi TV Romantik Komedi Kadın Oyuncusu’, Çağlar Ertuğrul da ‘En İyi TV Romantik Komedi Erkek Oyuncusu’ ödüllerine layık bulundu.

Sabaha kadar parti

Törende Haluk Levent ile Dicle Olcay konser verdi. ‘Alice’ müzikaliyle ödül alan Serenay Sarıkaya, “Uzun süredir ekrandan uzağım, setleri özledim. Ama ‘Alice’de oynamak büyük gurur kaynağı” diye konuştu. Gökhan Keser’den Taner Ölmez’e, Alişan’dan Hande Yener’e geceye katılan yıldızlar, daha sonra La Boom’da düzenlenen partiye katıldı.

DJ Valeron’un çaldığı şarkılar eşliğinde sabaha kadar eğlendiler. Barış Yurtçu ile yeni evlenen Deniz Baysal henüz bebek düşünmediklerini söyledi. Bir ay önce ayağı kırılan Merve Özbey şubattaki düğününde yerinde oturmayacağını belirtti.

Çağlar Ertuğrul ‘En İyi TV Romantik Komedi Erkek Oyuncusu’ ödülünü aldı.

Serenay Sarıkaya ile ‘En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Taner Ölmez birbirlerini tebrik etti. 2013’te ‘Medcezir’ dizisinde oynayan ikili ayaküstü hasret giderdi. Serenay Sarıkaya ile ‘En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Taner Ölmez birbirlerini tebrik etti. 2013’te ‘Medcezir’ dizisinde oynayan ikili ayaküstü hasret giderdi.

‘Afili Aşk’ın ‘En İyi TV Romantik Komedi Dizisi’ ödülünü yapımcı Fatih Enes Ömeroğlu (solda) ve yönetmen Serdar Gözelekli beraber aldı. ‘Afili Aşk’ın ‘En İyi TV Romantik Komedi Dizisi’ ödülünü yapımcı Fatih Enes Ömeroğlu (solda) ve yönetmen Serdar Gözelekli beraber aldı.

‘7. Koğuştaki Muzice’ rolüyle ödül alan Aras Bulut İynemli, Haluk Levent ile düet yaptı. ‘7. Koğuştaki Muzice’ rolüyle ödül alan Aras Bulut İynemli, Haluk Levent ile düet yaptı.

Çağla Şıkel sunduğu ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ ile ‘En İyi Moda Sağlık Seyahat Programı’ ödülünü aldı. Çağla Şıkel sunduğu ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ ile ‘En İyi Moda Sağlık Seyahat Programı’ ödülünü aldı.

Burcu Özberk, ‘En İyi TV Romantik Komedi Kadın Oyuncusu’ seçildi.