Hollywood'un efsane yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı olan Tori Spelling (48), kendisi gibi oyuncu olan eşi Dean McDermott (54) ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. Çiftin evliliğinin fiili olarak bu yılın ilk aylarında bittiği ileri sürüldü.

Spelling, geçtiğimiz gün de avukatının ofisinin bulunduğu binanın önünde gergin bir telefon konuşması yaparken görüldü. Tori Spelling'in konuşurken "velayet", "nafaka" gibi kelimeler kullandığı da belirtildi.

ARKADAŞLARIYLA DA BAĞLARINI KOPARDI

Page Six'in internet sitesine konuşan kaynaklar, "Tori'nin arkadaşları, boşanma kararının yıllar önce alınmamasına şaşırdı. Hiçbiri kocası Dean'e hayran değil!" dedi. Ayrıca Tori Spelling'in bir süredir kız arkadaşlarından birçoğuyla da bağlantısını kestiği de iddia edildi. Eskiden onlarla sık sık buluşan ünlü oyuncu, artık arkadaşlarıyla buluşmuyor.

BEŞ TANE ÇOCUKLARI VAR

Tori Spelling, ilk evliliğini 2004-2006 yılları arasında oyuncu Charlie Shanian ile gerçekleştirmişti. Spelling, Shanian'dan boşandıktan sonra 2006'da Dean McDermott ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin; Stella, Hattie, Liam, Beau ve Finn adında beş tane çocuğu bulunuyor.