Orijinal tarifinde lavaş ve şerbetçi otu kullanılan Toros böreği tarifi, evde daha kolay hazırlanması için malzemesine maydanoz eklenebilir. Sevdiklerinize hazırlamak için Toros böreği tarifi arıyor ya da Toros böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Toros böreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Toros böreği tarifi

Toros böreği malzemeleri

6 adet yufka ekmeği

2 su bardağı süt

4 adet yumurta sarısı

İç harcı için:

2 su bardağı çökelek

1 demet maydanoz

1 adet kuru soğan

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay bardağı zeytinyağı

Toros böreği yapılışı

Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın. İç harcı malzemelerinin hepsini bir araya getirip güzelce harmanlayın. Fırın tepsisini yağlayıp 3 adet yufkayı üst üste dizin. Üzerine iç harcını yayıp üzerine yeniden 3 adet yufkayı yerleştirin. Böreği kare kare dilimleyin. Süt ve yumurtayı çırpıp böreğin üzerine dökün. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin. 25-30 dakika pişirdiğiniz böreğinizi ılınınca servis edin.



