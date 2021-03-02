Toros Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak
Toros Üniversitesi bünyesine 4848 profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
02 Mart 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toros Üniversitesi aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak 48 profesör, doçent ve Dr. Öğr. üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuru süresi 15 gün olarak açıklandı.
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