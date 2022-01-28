Türkiye Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Türkiye

Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü,8 akademik personel alacağını duyurdu.

28 Ocak 2022, Cuma 15:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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