Toros Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’na öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru şartları…

Toros Üniversitesi, Uluslararası Finans Bölümü, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Psikoloji, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Sağlık Yönetimi Bölümü’ne öğretim üyesi alınacak.

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