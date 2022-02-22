Futbol Torrent'ten Arda Turan - Fatih Terim sorusuna cevap

Torrent'ten Arda Turan - Fatih Terim sorusuna cevap

Futbol

Torrent'ten Arda Turan - Fatih Terim sorusuna cevap

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent Göztepe maçı sonrası hem maçı hem Arda Turan konusunu yorumladı. Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Arda Turan, Fatih Terim'le buluşmuş ve mutluluk dolu bir poz paylaşmıştı. Torrent, bu fotoğrafla ilgili soruyu cevapladı.

22 Şubat 2022, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez'in sorduğu soru üzerine Domenec Torrent, şu cevabı verdi:

İstediği insanla istediği fotoğrafını sosyal medyaya koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için bu maçın önemi daha fazla. Taraftar, yönetimimiz ve bizim için zor durumdu. Fotoğraf sadece bir ayrıntı.

Önceki gün ise yönetimin Arda Turan'ın bu hareketini oldukça yadırgadığı iddia edilmişti. Hatta Arda'nın kadro dışı kalacağı ve sezon sonuna kadar da bir daha maç kadrolarında olmayacağı öne sürülmüştü. Arda'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.


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