Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez'in sorduğu soru üzerine Domenec Torrent, şu cevabı verdi:

İstediği insanla istediği fotoğrafını sosyal medyaya koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için bu maçın önemi daha fazla. Taraftar, yönetimimiz ve bizim için zor durumdu. Fotoğraf sadece bir ayrıntı.

Önceki gün ise yönetimin Arda Turan'ın bu hareketini oldukça yadırgadığı iddia edilmişti. Hatta Arda'nın kadro dışı kalacağı ve sezon sonuna kadar da bir daha maç kadrolarında olmayacağı öne sürülmüştü. Arda'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.







