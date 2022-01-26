Galatasaray altyapısının Ozan Kabak ve Yunus Akgün'le beraber en çok umut vadeden oyuncusu Atalay Babacan artık 21 yaşında. Genç oyuncu gençlik dönemlerinin sonuna gelmesine rağmen as takımda hala düzenli olarak forma giymeye başlamış değil.

Fatih Terim'in görev yaptığı yaklaşık 4 sene boyunca kadroda tercih etmediği Atalay, kiralık gönderiliyor.

Torrent'in tecrübe kazanması amacıyla ayrılığına izin verdiği oyuncunun bugün Ümraniyespor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Atalay'a sezon sonuna kadar kadrosuna katacak.