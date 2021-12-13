2014 yılında dünya evine giren, 2016’da Nil’i, 2018’de de Naz’ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, Etiler’den Tarabya’ya taşınıyor. Tarabya’dan ev alan çift, kızları, dedeleri Fatih Terim’e çok düşkün olduğu için Terim çiftinin yakınına taşınmayı seçti.

Hürriyet'in haberine göre Nil ve Naz’ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için kolları sıvamış durumda.