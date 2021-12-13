Futbol Torunları Fatih Terim'i her gün görmek istedi, Buse Terim taşınıyor

Torunları Fatih Terim'i her gün görmek istedi, Buse Terim taşınıyor

Futbol

Torunları Fatih Terim'i her gün görmek istedi, Buse Terim taşınıyor

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı taşınma kararı aldı. Eşi Volkan Bahçekapılı ile Etiler'den Tarabya'ya taşınacak olan Buse Terim, bu kararı kızları Nil ve Naz'ın isteği üzerine aldı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2014 yılında dünya evine giren, 2016’da Nil’i, 2018’de de Naz’ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, Etiler’den Tarabya’ya taşınıyor. Tarabya’dan ev alan çift, kızları, dedeleri Fatih Terim’e çok düşkün olduğu için Terim çiftinin yakınına taşınmayı seçti.

Hürriyet'in haberine göre Nil ve Naz’ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için kolları sıvamış durumda.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray yönetimini ikiye bölen konu: Fatih Terim'in ön planda olması doğru mu?