Torunları Fatih Terim'i her gün görmek istedi, Buse Terim taşınıyor
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı taşınma kararı aldı. Eşi Volkan Bahçekapılı ile Etiler'den Tarabya'ya taşınacak olan Buse Terim, bu kararı kızları Nil ve Naz'ın isteği üzerine aldı.
13 Aralık 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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2014 yılında dünya evine giren, 2016’da Nil’i, 2018’de de Naz’ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, Etiler’den Tarabya’ya taşınıyor. Tarabya’dan ev alan çift, kızları, dedeleri Fatih Terim’e çok düşkün olduğu için Terim çiftinin yakınına taşınmayı seçti.
Hürriyet'in haberine göre Nil ve Naz’ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için kolları sıvamış durumda.
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