Torunları için rüşvet ödüyorlar!

Çiftin çocuklarının velayeti katil eşin ailesine verilmişti. Simpson’ın ailesi, çocukların İngiltere’de iyi şartlarda büyümesi için velayet davası açmıştı. Torunları Alice’in (6) velayeti için geçen yıl Çinli aileye 9 bin sterlin ödeyip anlaşmışlardı.

Ancak Çinli aile, diğer torun Jack’i (8) göndermedi. Simpson ailesi, hayatlarının en zor teklifini yaptı. Oğullarının katili kadının ailesine 40 bin sterlin (285 bin TL) teklif ettiler. POSTA-DÜNYA

Katil WeiWei Fu, 20 yıl sonra hapisten çıkabilir.