Torununa cinsel istismardan tutuklandı

Çorlu'da ortaokul öğrencisi Y.G., sınıf öğretmenine dedesinin kendisini elle taciz ettiğini anlatarak, yardımcı olmasını istedi. Öğretmenin durumu bildirdiği okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlük yetkilileri de çocuğun ailesi ile irtibata geçti. Yetkililer ve aile birlikte gittikleri Emniyet Müdürlüğünde dede H.A.'dan şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Y.G., dedesinin kendisine elle tacizde bulunduğunu ve canının çok acıdığını söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan H.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Tutuklanan H.A.'nın daha önce diğer kız torunu B.T.'ye de cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiği, hakkındaki şikayet üzerine Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Bu arada, torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.'ya eşi M.A.'nın boşanma davası açtığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

DHA