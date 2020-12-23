Dünya Torununun hediyesini Noel ağacının altından çalan kadın tutuklandı

Torununun hediyesini Noel ağacının altından çalan kadın tutuklandı

Dünya

Torununun hediyesini Noel ağacının altından çalan kadın tutuklandı

ABD'nin Tennessee eyaletinin Scott ilçesinde, bir kadın torununun Noel hediyesini çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Kadın, hediye oyun konsolunu rehin dükkanına sattı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 15:27 Son Güncelleme:
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Amy Best adındaki büyükanne, torununa hediye edilen Nintendo Switch oyun konsolunu Noel ağacının altından çaldı. Ailenin olayı 18 Aralık'ta yetkililere şikayet etmesiyle soruşturma başlatıldı.

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Çalınan oyun konsolu daha sonra bir rehin dükkanında bulundu. Kadının oyuncağı satarak nakit para aldığı düşünülüyor.

Scott Belediyesi Şerifi Ronnie Philips, olaya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

Başta çocuklar olmak üzere hepimiz için yılın özel bir döneminde böyle olayların yaşanması üzücü. Bunların bir daha olmasına izin vermeyeceğiz.

Büyükanne, 1000 doların altındaki değerde eşya çalmak suçundan tutuklandı. Şimdilerde 7 bin 500 dolarlık (yaklaşık 53 bin 500 TL) kefaletle hapishanede tutuluyor. Öte yandan, ekipler başka eşyaların da çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu için soruşturma devam ediyor.


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