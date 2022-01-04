Türkiye Torunuyla tartışan dede dehşet saçtı

Torunuyla tartışan dede dehşet saçtı

Türkiye

Torunuyla tartışan dede dehşet saçtı

İzmir’in Bayındır ilçesinde Halit N. (40), ailevi nedenlerle tartıştığı dedesi H.N. (94) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

04 Ocak 2022, Salı 19:14 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.N. ile torunu Halit N., arasında ailevi nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., torunu Halit N.’ye av tüfeğiyle ateş açtı. Halit N., sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, H.N. ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halit N.’nin yaşamını yitirdiğin belirlendi. Halit N.’nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dede H.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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