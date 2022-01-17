7'den 70'e herkesin severek yediği waffle tarifini tost makinesinde waffle tarifi ile denemenizi tavsiye ederim. Peki, tost makinesinde waffle nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tost makinesinde waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TOST MAKİNESİNDE WAFFLE TARİFİ

Tost makinesinde waffle malzemeler

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı un

TOST MAKİNESİNDE WAFFLE YAPILIŞI

Yumurtayı ve şekeri köpürene kadar mikserle çırpın, ne kadar çırpılırsa yumurta kokusu az olur.

Yağı ve sütü ekleyip tekrar çırpın.

Son olarak vanilyayı kabartma tozunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek akıcı bir hamur elde edin.

Tost makinesinin en sıcak derecesinde çok az yağ sürerek 1 kepçe hamur koyarak pişirin.

Tost makinesini üstüne kapatıp pişirin ilk 1 dakika kapağını açmayın.

Pişen hamura krem çikolata sürüp istediğiniz meyvelerle süsleyin.



