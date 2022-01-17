Tost makinesinde waffle nasıl yapılır? Tost makinesinde waffle tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Günün her saati lezzetle yenen waffle'ı tost makinesinde waffle tarifi ile deneyenler tadına hayran kalıyor. Peki, tost makinesinde waffle nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tost makinesinde waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
17 Ocak 2022, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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7'den 70'e herkesin severek yediği waffle tarifini tost makinesinde waffle tarifi ile denemenizi tavsiye ederim. Peki, tost makinesinde waffle nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tost makinesinde waffle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TOST MAKİNESİNDE WAFFLE TARİFİ
Tost makinesinde waffle malzemeler
- 1 su bardağı süt
- Yarım çay bardağı şeker
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1,5 su bardağı un
TOST MAKİNESİNDE WAFFLE YAPILIŞI
- Yumurtayı ve şekeri köpürene kadar mikserle çırpın, ne kadar çırpılırsa yumurta kokusu az olur.
- Yağı ve sütü ekleyip tekrar çırpın.
- Son olarak vanilyayı kabartma tozunu ekleyin.
- Unu yavaş yavaş ekleyerek akıcı bir hamur elde edin.
- Tost makinesinin en sıcak derecesinde çok az yağ sürerek 1 kepçe hamur koyarak pişirin.
- Tost makinesini üstüne kapatıp pişirin ilk 1 dakika kapağını açmayın.
- Pişen hamura krem çikolata sürüp istediğiniz meyvelerle süsleyin.
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