Hem kolay hem de lezzetli tatlı arayanlar için tost pasta tarifi, oldukça iyi ve nefis bir alternatif. Peki, tost pasta nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tost pasta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

TOST PASTA TARİFİ

Tost pasta malzemeler

Katları için;

6 adet yumurta

6 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tarçın

18 dilim tost ekmeği

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Kreması için;

1 adet kuvertür çikolata

1 paket krema

Süslemesi için;

File badem

Çilek, yaban mersini

TOST PASTA YAPILIŞI

Öncelikle yumurtaları şeker ile iyice köpürene kadar çırpın. Tarçını da ekleyip biraz daha çırpmaya devam edin. Kıvam alan sosunuza tost ekmeğini arkalı önlü bulayarak, kızgın yağda kızartın. Bir yandan da kreması için kremayı sos tavasına alın ve kuvertür çikolatayı ilave ettikten sonra sürekli olarak karıştırarak sos kıvamına gelene kadar pişirin. Ve ılındıktan sonra buz dolabına kaldırın. Daha kıvamlı olması için sosunu bir gün öncesinden de hazırlayıp buz dolabında bekletebilirsiniz. İlk kek katını servis tepsinize koyun ve üzerine krema sürün. Aralarına meyvelerinizden serpiştirin. Bütün katlar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. En son katına da badem ve meyveleri serpiştirip pudra şekeri ile sunuma hazır hale getirebilirsiniz.



