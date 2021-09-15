Tostçu Mahmut Anıl Kurt, ütü tostu videosu ile sosyal medyada büyük ilgi görmüş, "Acı atüyürüm abi" sözü ise, onun tanınması açısından büyük rol oynamıştı. Gece gelen haberle, Tostçu Mahmut Anıl Kurt’un öldüğü haberi duyuldu. Hem esnaf arkadaşları hem de halk bu haberle büyük üzüntü yaşadı…

TOSTÇU MAHMUT ANIL KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tostçu Mahmut Anıl Kurt, Adana’nın Seyhan ilçesi Bey mahallesinde, küçük tablasında yaptığı ütü tost ile bölge halkına hizmet veriyordu.

Sosyal medyada çektiği videolar ile aniden fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'da vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için dakikalarca sırada bekliyordu.

Tostçu Mahmut olarak ünlenen Anıl Kurt'un "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" sözleri ise onun mottosuydu.

Tostçu Mahmut’un sosyal medyadaki ‘ütü tost' videosu yüz binlerce ke izlendi ve beğeni aldı. Tostçuluk mesleğini 11 yıldır yürüten Tostçu Mahmut İstanbul’da bir dükkan açmayı planlıyordu.

TOSTÇU MAHMUT ANIL KURT NEDEN ÖLDÜ?

Tostçu Mahmut Anıl Kurt, bir trafik kazası nedeniyle hayata veda etti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla -Adana yolunda gerçekleşti. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.